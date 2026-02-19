Lawinenabgang in Tirol: 20-Jähriger in kritischem Zustand

Von: apa

Ein 20-Jähriger, der am Mittwoch in Kirchberg im Bezirk Kitzbühel unter eine Lawine geraten war, ist Donnerstagvormittag weiter in kritischem Zustand gewesen. Der Mann wurde weiter auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik betreut, sagte ein Kliniksprecher zur APA. Der Österreicher war im freien Skiraum von einer Lawine erfasst, mitgerissen und verschüttet worden. Ein Begleiter und weitere Freerider gruben den Verschütteten aus. Der 20-Jährige wurde reanimiert.

Bei dem Unglück kurz vor 11.00 Uhr waren zwei 20-jährige Österreicher im freien Skiraum im Skigebiet “KitzSki” von der Bergstation “Brunn- D3” in Richtung “Penglstein1- D1” gefahren. Als einer der beiden in einen steilen Hang einfuhr, setzten sich plötzlich die Schneemassen in Bewegung und rissen den jungen Mann nach Angaben der Exekutive 250 Meter über eine schmale Rinne talwärts. Als die Lawine zum Stillstand kam, begann sein Begleiter mit einem LVS-Gerät mit der Suche und Lokalisierung. Sechs weitere Freerider, die den Vorfall ebenfalls bemerkten, eilten zur Hilfe. Es kam zu dramatischen Szenen: Nach rund 20 Minuten wurde der Verschüttete in rund zwei Metern Tiefe ausgegraben und geborgen.

Die Besatzung des Rettungshubschraubers “Heli3” stellte zunächst keine Lebenszeichen fest. Nach rund dreiminütiger Reanimation konnte der Herz-Kreislauf wiederhergestellt werden. Der 20-Jährige wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er auf der Intensivstation behandelt. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Kirchberg mit 15 Mann und einem Hundeführer, die Pistenrettung “KitzSki”, der Polizeihubschrauber “Libelle Tirol” und vier Alpinpolizisten.

Zwei Lawinentote am Mittwoch

Bei zwei weiteren Lawinenabgängen waren am Mittwoch in Tirol zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett im freien Skiraum ab. Ein 71-jähriger Urlauber aus den Niederlanden wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt.

In Navis (Bezirk Innsbruck-Land) kam wiederum ein 43-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Zu diesem tödlichen Lawinenunfall gab die Polizei am Donnerstag weitere Details bekannt. Der Deutsche und ein in Belgien wohnhafter 50-Jähriger hatten auf den Geier in 2.857 Meter Seehöhe gehen wollen, drehten dann aber aufgrund der gefährlichen Situation umgedreht. Sie durchquerten gerade nahe eines Wandfußes im Bereich der “Oberen Knappenkuchl” auf 2.120 Metern ein Flachstück auf dem Weg zu einer Schutzhütte. Plötzlich wurde der 43-Jährige von einer rund 200 Meter breiten und etwa 100 Meter langen Lawine komplett, sein Begleiter teilweise verschüttet. Der 50-Jährige konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien und dann den Kameraden mit eine Lawinenverschüttetensuchgerät orten, mit einer Sonde lokalisieren und den fast zwei Meter tief Verschütteten schließlich ausgraben. Der Mann setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation. Die Reanimationsmaßnahmen wurden von der Ärztin eines Notarzthubschraubers weitergeführt. Sie blieben jedoch ohne Erfolg, der 43-Jährige starb noch an Ort und Stelle.

Große Lawinengefahr, ausdrückliche Warnung

In Nordtirol hatte am Mittwoch vor allem in höheren Lagen im Westen teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala, geherrscht, im Rest des Landes Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Gefahr). Für Donnerstag wurden wieder Niederschläge erwartet. Am Donnerstag werde die Lawinengefahr aufgrund einsetzender Niederschläge im Laufe des Tages in großen Teilen Tirols – unter anderem auch in Osttirol sowie in den Kitzbüheler, Tuxer und Zillertaler Alpen – oberhalb der Waldgrenze ebenfalls auf die Gefahrenstufe 4 ansteigen, teilte das Land mit.

Zusammen mit dem Lawinenwarndienst richtete man angesichts der kritischen Situation einen Appell an die Wintersportler. “Auf den gesicherten Pisten bleiben und auf Touren im alpinen Gelände vorerst verzichten – zur eigenen und der Sicherheit aller”, erklärten Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) und die Experten. “Kein Gipfel und keine Abfahrt ist es wert, das eigene Leben zu riskieren”, ergänzte Mair. Von Donnerstag bis Freitagfrüh würden verbreitet weitere 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee erwartet, lokal auch mehr. Gleichzeitig wehe teils starker Wind aus wechselnden Richtungen. “Dadurch entstehen umfangreiche Triebschneeansammlungen, die auf einer sehr schwachen Altschneedecke abgelagert werden. Diese Konstellation führt dazu, dass Lawinen sehr leicht ausgelöst werden können – auch große Lawinen sind möglich”, wurde einmal mehr gewarnt. Die Schneedecke bleibe dann auch am Wochenende – mit voraussichtlich etwas Wetterbesserung – äußerst störanfällig.