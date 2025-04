Lawinenreport: Nassschnee ist die Hauptgefahr

Von: lup

Bozen – Nasse Lawinen können in Südtirol weiterhin von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen liegen besonders an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen unterhalb von rund 2800 Metern. Lawinen können die durchnässte Schneedecke mitreißen und mittlere Größe erreichen. Mit der tageszeitlichen Erwärmung steigt die Gefahr von nassen Lawinen etwas an. Zudem sind einzelne Gleitschneelawinen möglich. Vorsicht ist vor allem an sehr steilen Grashängen in den schneereichen Gebieten geboten.

Im Hochgebirge sind kleine bis mittlere feuchte Lockerschneelawinen möglich. Dies vor allem an extrem steilen Sonnenhängen bei größeren Aufhellungen.

Die frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen können vor allem an sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2800 Metern von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Solche Gefahrenstellen liegen in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Vor allem im Hochgebirge sind die Gefahrenstellen weiter verbreitet und die Gefahr höher. Weitere Informationen sind unter www.lawinen.report zu finden.