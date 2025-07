Lebenshilfe beim Ländertreffen in Freising

Von: mk

Freising – Seit Anfang der 1990-er Jahre treffen sich die Bundesvereinigung Lebenshilfe Deutschland, die Lebenshilfe Österreich, insieme Schweiz, APEMH Luxemburg und die Lebenshilfe Südtirol jährlich zu einem grenzüberschreitenden Austausch, dem so genannten Ländertreffen. Heuer fand das Treffen vom 10. bis zum 12. Juli in Freising bei München statt.

Für die Lebenshilfe Südtirol nahmen Präsident Roland Schroffenegger, Vizepräsident Armin Reinstadler, die Vorstandsmitglieder Veronika Pfeifer, Rosa Hofer Thöny und Josef Gottardi, Geschäftsleiter Wolfgang Obwexer sowie Selbstvertreter Robert Mumelter teil.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten diesmal in verschiedenen Arbeitsgruppen Themen, die die Länder und speziell die Selbstvertretungen aktuell beschäftigen. Auf der Agenda standen „Politische Interessensvertretung mit Selbstvertreter/inne/n“, „Gesundheit – Leitfaden zu Demenz und Gesundheitsversorgung für Menschen mit komplexer Beeinträchtigung“, „Weiterbildungen in Leichter Sprache“, „Inklusives Wohnen“, „Inklusive Schule“, „Politische Bildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten“, „Qualitätsmanagement bei Personalmangel“, „Nachrichtendienste in Leichter Sprache“ und „Persönliche Assistenz“.

Das nächste Ländertreffen wird anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Lebenshilfe Südtirol im Juni 2026 im Inklusionshotel Masatsch in Oberplanitzing stattfinden.