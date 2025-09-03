Aktuelle Seite: Home > Chronik > Leiche am Ufer der Etsch entdeckt
Trauriger Fund in Bozen

Leiche am Ufer der Etsch entdeckt

Mittwoch, 03. September 2025 | 08:13 Uhr
Bozen
Quästur
Von: mk

Bozen – Rettungskräfte und Polizei haben am Dienstagabend eine Leiche am Ufer der Etsch geborgen. Der Fundort lag zwischen Rom- und Palermo-Brücke. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise auf einen Tod durch Fremdverschulden.

Die Einsatzkräfte wurden um 21.45 Uhr alarmiert, berichtet Alto Adige online. Die Berufsfeuerwehr Bozen unterstützte die Staatspolizei bei der Bergung des Leichnams. Der leblose Körper befand sich auf der orographisch rechten Seite des Flusses.

Am Ort des Geschehens waren neben der Berufsfeuerwehr und der Staatspolizei auch das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen und ein Notarzt anwesend.

Bei der Leiche handelt es sich vermutlich um einen Mann. Genaue Details zur Identität und den Todesumständen sind noch nicht bekannt, da die Ermittlungen noch im Gange sind. Nach ersten Untersuchungen wurden keine äußeren Anzeichen von Gewalt festgestellt.

Bezirk: Bozen

