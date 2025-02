Leicht bekleidet und unterkühlt: Suchaktion nimmt glückliche Wende

Feuerwehreinsatz in Riffian

Von: mk

Riffian – Eine Suchaktion in Riffian hat ein glückliches Ende genommen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde am Samstag in der Früh gegen 1.30 Uhr alarmiert.

Im Altersheim hatte die diensthabende Altenpflegerin die Abwesenheit eines Heiminsassen bemerkt und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt.

Nach einer kurzen Suche, an der die Riffianer Wehr sowie eine Mannschaft des Löschzuges Vernuer beteiligt waren, konnte die leicht bekleidete Person gegen 2.00 Uhr in unmittelbarer Nähe des Altersheimes aufgefunden werden.

Die Person wurde mit leichten Unterkühlungen dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Abklärung in das Meraner Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz der alarmierten Mitglieder des Bergrettungsdienstes war zum Glück nicht mehr notwendig. Auch die Carabinieri waren an der Aktion beteiligt.