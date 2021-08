Leifers: 82-Jährige zu Boden geworfen und ihrer Halskette beraubt

Leifers – Eine 82-jährige Frau wurde am helllichten Tag des gestrigen Samstages angegriffen, gewaltsam zu Boden geworfen und ihrer Halskette beraubt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr in der Hilberhofstraße in St. Jakob, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die 82-Jährige befand sich nach dem Einkaufen auf dem Heimweg, als sie einen jungen Mann auf sich zukommen sah. Der Mann sprach sie an, doch als die Frau den Kontaktversuch ablehnte, packte er sie am Hals und warf sie heftig zu Boden. Dann beugte er sich über das Opfer, riss ihm die Kette vom Hals und lief davon. Die Frau ging dann erschüttert doch glücklicherweise ohne besorgniserregende Verletzungen nach Hause, um die Carabinieri über den Vorfall zu verständigen.

“Ich habe Beruhigungstabletten genommen, weil ich vor Aufregung wie Espenlaub zitterte”, erzählte sie ihrer Familie und ihren Bekannten, die sofort nach Bekanntwerden der dramatischen Nachricht herbeieilten, um ihr beizustehen. Die Carabinieri sammelten daraufhin Informationen, um ein Phantombild des Angreifers zu erstellen und begannen sofort mit der Suche, während die Frau am Abend zur Kaserne in Leifers ging, um Anzeige zu erstatten. Die Frage ist nun, ob die gesammelten Informationen zum gewünschten Ergebnis führen werden.