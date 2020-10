Leifers: Fast gesamter Chor nach Probe infiziert

Leifers – Leifers im Südtiroler Unterland könnte zum neuen Corona-Infektionsherd werden, nachdem bei 24 von 28 Mitgliedern des Chores “Scola Cantorum” der Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Ein Testergebnis war laut der Tageszeitung Alto Adige negativ und drei weitere stehen noch aus. Um die Corona-Sicherheitsregeln besser einzuhalten, ist der Chor vom üblichen Probelokal in einen größeren Raum gewechselt. Auch Temperaturmessungen wurden durchgeführt sowie der Mund-Nasen-Schutz getragen.

Dennoch dürfte es genau während der Probe zur Ansteckung gekommen sein. Die Verbreitung des Virus im Chor erfolgte vermutlich über ein asymptomatisches Chormitglied im geschlossenen Raum.

Das Konzert am 10. Oktober auf dem Gemeindeplatz fand im Freien statt. Hier geht man davon aus, dass keine Übertragung stattgefunden hat.

Am vergangenen Montag war ein asymptomatisches Chormitglied positiv auf den seit Monaten im Umlauf befindlichen Coronavirus getestet worden. In der Folge wurde Alarm geschlagen und alle anderen Chormitglieder mussten zum Test.

In Leifers gingen die Coronainfektionen in den letzten Tagen rapide nach oben. Derzeit gibt es 79 Infizierte und damit knapp 20 mehr als noch am Vortag. 261 Leiferer befinden sich in häuslicher Quarantäne.

