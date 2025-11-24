Aktuelle Seite: Home > Chronik > Leifers: Nächtlicher Brand in Gewerbezone
Erheblicher Sachschaden

Leifers: Nächtlicher Brand in Gewerbezone

Montag, 24. November 2025 | 08:39 Uhr
feuerwehr feuer löschen symbol
fotolia.de/Gorodenkoff - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Leifers – In der vergangenen Nacht ist die Freiwillige Feuerwehr von Leifers zu einem Brand in die Gewerbezone von Steinmannwald ausgerückt.

Die Flammen sind in der Lagerhalle einer Elektrofirma ausgebrochen. Mit rund 40 Wehrleuten wurden die Löscharbeiten in Angriff genommen.

Schon nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Zwar gab es keine Verletzten, doch der Sachschaden ist erheblich.

Nach den Nachlöscharbeiten rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Die Brandursache ist noch unklar.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
68
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
54
Venedig verbannt Greta Thunberg
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
42
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
31
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
29
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 