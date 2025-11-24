Leifers: Nächtlicher Brand in Gewerbezone

Von: luk

Leifers – In der vergangenen Nacht ist die Freiwillige Feuerwehr von Leifers zu einem Brand in die Gewerbezone von Steinmannwald ausgerückt.

Die Flammen sind in der Lagerhalle einer Elektrofirma ausgebrochen. Mit rund 40 Wehrleuten wurden die Löscharbeiten in Angriff genommen.

Schon nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Zwar gab es keine Verletzten, doch der Sachschaden ist erheblich.

Nach den Nachlöscharbeiten rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Die Brandursache ist noch unklar.