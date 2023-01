Lenkerin verliert bei Testfahrt Kontrolle über SUV

Unfall in St. Vigil in Enneberg

St. Vigil in Enneberg – Im Gadertal in St. Vigil in Enneberg ist gestern ein SUV über die Straße hinausgeraten und hat sich überschlagen. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Vigil in Enneberg erklärt, befand sich die Fahrzeuglenkerin bei schneebedeckter Fahrbahn auf einer Testfahrt mit dem PS-starken Fahrzeug.

Der SUV kam nach dem Unfall auf dem Dach auf. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Am neuen Fahrzeug entstand hingegen erheblicher Sachschaden.

Der Pkw wurde mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Corvara geborgen.