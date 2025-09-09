Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Lichter im Chaos” geht in die zweite Runde – VIDEO
Depression bei jungen Menschen

“Lichter im Chaos” geht in die zweite Runde – VIDEO

Dienstag, 09. September 2025 | 10:41 Uhr
Tränen Mann Trauer Depression
pixabay/Brigitte182
Von: mk

Bozen – Mit dem Dokumentarfilm „Lichter im Chaos“ von Regisseur Fabian Zöggeler setzt das Forum Prävention seine erfolgreiche Aufklärungsarbeit zu Depressionen bei jungen Menschen fort.

Der Film zeigt in eindrucksvollen Interviews die persönlichen Erfahrungen von Betroffenen – offen, ehrlich und hoffnungsvoll. Ergänzt wird er durch Fachstimmen, die Hintergründe zur Krankheit und zu Behandlungsmöglichkeiten liefern.

Nach der ausverkauften Premiere im Filmclub Bozen am 10. September 2024 und einer Südtirol-Tour mit Podiumsdiskussionen startet nun eine zweite Vorführungstournee. Ziel ist es, Tabus zu brechen, Verständnis zu fördern und junge Menschen sowie ihr Umfeld zu stärken.

Hinweis: Der Film sowie die Podiumsdiskussionen finden in deutscher Sprache/Dialekt statt.

Tour 2025

17.09.25 – Terlan, Mediathek OTTO – 20.00 Uhr
26.09.25 – Stern, Kulturhaus – 20:00 Uhr
08.10.25 – St. Martin in Passeier, Dorfhaus – 20.00 Uhr
05.11.25 – Toblach, Kulturzentrum Grand Hotel – 20.00 Uhr
12.11.25 – Innsbruck, Uni Hörsaal 4 GEIWI – 19.00 Uhr
27.11.25 – Naturns, Theatersaal – 20.00 Uhr
Der Eintritt ist frei, es ist keine Reservierung notwendig.

Im Anschluss an jede Vorstellung findet eine Podiumsdiskussion mit Regisseur, Protagonisten und Experten statt.

Unterstützt von: Bezirksgemeinschaften Burggrafenamt, Pustertal, Überetsch-Unterland, Mediathek OTTO Terlan, Consëi de Formaziun Badia, Bildungsausschuss St. Martin in Passeier, Euregio Kulturzentrum Toblach, SH-INNSBRUCK, Marktgemeinde Naturns.

