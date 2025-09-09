“Lichter im Chaos” geht in die zweite Runde – VIDEO

Von: mk

Bozen – Mit dem Dokumentarfilm „Lichter im Chaos“ von Regisseur Fabian Zöggeler setzt das Forum Prävention seine erfolgreiche Aufklärungsarbeit zu Depressionen bei jungen Menschen fort.

Der Film zeigt in eindrucksvollen Interviews die persönlichen Erfahrungen von Betroffenen – offen, ehrlich und hoffnungsvoll. Ergänzt wird er durch Fachstimmen, die Hintergründe zur Krankheit und zu Behandlungsmöglichkeiten liefern.

Nach der ausverkauften Premiere im Filmclub Bozen am 10. September 2024 und einer Südtirol-Tour mit Podiumsdiskussionen startet nun eine zweite Vorführungstournee. Ziel ist es, Tabus zu brechen, Verständnis zu fördern und junge Menschen sowie ihr Umfeld zu stärken.

Hinweis: Der Film sowie die Podiumsdiskussionen finden in deutscher Sprache/Dialekt statt.

Tour 2025

17.09.25 – Terlan, Mediathek OTTO – 20.00 Uhr

26.09.25 – Stern, Kulturhaus – 20:00 Uhr

08.10.25 – St. Martin in Passeier, Dorfhaus – 20.00 Uhr

05.11.25 – Toblach, Kulturzentrum Grand Hotel – 20.00 Uhr

12.11.25 – Innsbruck, Uni Hörsaal 4 GEIWI – 19.00 Uhr

27.11.25 – Naturns, Theatersaal – 20.00 Uhr

Der Eintritt ist frei, es ist keine Reservierung notwendig.

Im Anschluss an jede Vorstellung findet eine Podiumsdiskussion mit Regisseur, Protagonisten und Experten statt.

Unterstützt von: Bezirksgemeinschaften Burggrafenamt, Pustertal, Überetsch-Unterland, Mediathek OTTO Terlan, Consëi de Formaziun Badia, Bildungsausschuss St. Martin in Passeier, Euregio Kulturzentrum Toblach, SH-INNSBRUCK, Marktgemeinde Naturns.