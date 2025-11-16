Aktuelle Seite: Home > Chronik > Goldener Herbst legt Pause ein
Bald wird es wieder sonnig, aber kühler

Goldener Herbst legt Pause ein

Sonntag, 16. November 2025 | 09:48 Uhr
Herbstlaub Eiche
pixabay.com
Von: mk

Bozen – Der November hat uns bislang mit ungewöhnlich viel Sonnenschein und einer strahlenden Herbstkulisse verwöhnt. Damit ist es vorerst vorbei. Ein Tief über dem westlichen Mittelmeer bestimmt unser Wetter.

In ganz Südtirol überwiegen am Sonntag die Wolken. Während es am Vormittag meist noch trocken bleibt, breitet sich am Nachmittag von Süden her Regen aus – ein Trend, der sich auch in der kommenden Woche fortsetzt.

Der Montag beginnt unbeständig, im Tagesverlauf kommt es mit Nordföhn zu trockenen Phasen und Auflockerungen. Am Abend können wieder ein paar Schauer durchziehen.

Am Dienstag kehrt die Sonne voraussichtlich zurück, der Nordwind schwächt sich ab. Am Mittwoch geht es sehr sonnig weiter, aber es bleibt kühl.

Am Donnerstag werden die Wolken wieder mehr und stellenweise sind ein paar Schauer möglich.

Das Bergwetter

Wolken und Nebel bestimmen auch das Wetter in den Bergen und sorgen für schlechte Sichtverhältnisse. Nach einer meist trockenen ersten Tageshälfte setzten am Nachmittag von Süden her Niederschläge ein. Schnee fällt oberhalb von etwa 2000 Metern Höhe.

Bezirk: Bozen

