Liebhaber [30] der Ex angegriffen: “Hatte keine Tötungsabsicht”

Bozen – Der 50-jährige Italiener, der am Dienstag in Bozen aus Gründen der Eifersucht den neuen Liebhaber seiner Ex-Partnerin mit einem Messer attackiert hatte, bleibt im Gefängnis in U-Haft. Das hat Untersuchungsrichter Ivan Perathoner am Freitag beim Haftprüfungstermin entschieden.

Der 50-Jährige hat dabei die Aussage nicht verweigert und eingeräumt, das Messer gegen den 30-Jährigen gerichtet zu haben. Er habe den neuen Partner seiner Ex allerdings nicht umbringen wollen. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, hatte der Mann bereits bei seiner Festnahme gegenüber den Polizeibeamten erklärt, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Er hatte seinem Opfer in der Schlachthofstraße aufgelauert und dann am Hals, an der Schulter sowie an der linken Hand mit dem Messer verletzt. Danach ist er in Richtung Bahnhof geflüchtet und hat sich dann selbst den Behörden gestellt. Bei seiner Festnahme hatte er noch die Tatwaffe dabei.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Italiener derzeit versuchten Mord vor. Ob diese Anschuldigung aufrecht bleibt oder auf schwere Körperverletzung abgeschwächt wird, hängt davon ab, ob die dem Tschechen zugefügten Stiche geeignet waren, um tödliche Verletzungen hervorzurufen.

Das 30-jährige Opfer wurde nach der Attacke vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Er hat nicht das Bewusstsein verloren und schwebte auch nicht in Lebensgefahr.