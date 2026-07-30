Lieferwagen brennt auf der A22 vollständig aus

Von: Lukas Unterkofler

Bozen/Kardaun – Ein brennender Lieferwagen hat in den frühen Morgenstunden des Donnerstags für einen größeren Feuerwehreinsatz auf der Brennerautobahn A22 gesorgt. Gegen 4.00 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwillige Feuerwehr Kardaun zu dem Fahrzeugbrand auf der Nordspur auf Höhe Kardaun alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute umgehend die Löscharbeiten auf und konnten die Flammen unter Kontrolle bringen. Dennoch brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Der Fahrer konnte den Lieferwagen rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Nach dem Löscheinsatz kontrollierten die Feuerwehrleute das Wrack auf verbliebene Glutnester und veranlassten die Reinigung der Fahrbahn.

Neben der Berufsfeuerwehr Bozen sowie den Freiwilligen Feuerwehren Kardaun und Klausen standen auch die Staatspolizei, die Carabinieri und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Während der Löscharbeiten kam es auf dem betroffenen Autobahnabschnitt zu Verkehrsbehinderungen.