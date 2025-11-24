Lkw-Bergung bei winterlichen Bedingungen in Geiselsberg

Von: luk

Geiselsberg – Am frühen Sonntagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Geiselsberg zu einem anspruchsvollen Bergeeinsatz aus. In Südtirol gab es in den vergangenen Tagen Neuschnee und winterliche Kälte – Bedingungen, die auch im Eggerweg in Geiselsberg zu Problemen führten.

Gegen 13.30 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte mit Alarmstufe 4. Ein Lastkraftwagen war auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und musste gesichert und geborgen werden. Vor Ort sicherten die Feuerwehrleute das Fahrzeug zunächst gegen weiteres Abrutschen.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Mitterolang gelang es anschließend, den Lkw kontrolliert wieder auf festen, sicheren Untergrund zu ziehen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Geiselsberg konnte wieder ins Gerätehaus einrücken.