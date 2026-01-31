Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lkw landet im Wald – Fahrer unverletzt
Feuerwehr im Einsatz

Lkw landet im Wald – Fahrer unverletzt

Samstag, 31. Januar 2026 | 08:25 Uhr
625013660_17961370062047626_9129512819766161635_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jenesien
Von: mk

Jenesien – Auf der Landesstraße nach Flass bei Jenesien ereignete sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall: Ein Lkw ist von der Straße abgekommen und seitlich in einen Graben in den Wald gestürzt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jenesien

Die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien ist ausgerückt. Der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt und war auch nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Dennoch wurde er zur Kontrolle vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jenesien

Die Wehrleute kümmerten uns um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz zusammen mit der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Weißen Kreuz und den Carabinieri.

Bezirk: Salten/Schlern

Bezirke

Salten/Schlern

