Lkw landet im Wald – Fahrer unverletzt

Von: mk

Jenesien – Auf der Landesstraße nach Flass bei Jenesien ereignete sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall: Ein Lkw ist von der Straße abgekommen und seitlich in einen Graben in den Wald gestürzt.

Die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien ist ausgerückt. Der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt und war auch nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Dennoch wurde er zur Kontrolle vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Wehrleute kümmerten uns um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz zusammen mit der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Weißen Kreuz und den Carabinieri.