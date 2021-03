Lockerungen ab heute – strenge Regeln zu Ostern

Bozen – Seit heutigem Montag gelten in Südtirol wieder überall dieselben Regeln – auch in jenen Gemeinden, in denen Fälle der südafrikanischen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden sind.

Ab heute ist es ebenfalls erlaubt, innerhalb der eigenen Gemeinde mit dem Auto fahren, um dann einen Spaziergang zu unternehmen oder Sport zu betreiben. Bislang durfte man dafür nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad von zu Hause aus aufbrechen.

Aufrecht bleibt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr in der Früh. Auch Gastlokale und Hotels dürfen vorerst nicht öffnen.

Kitas, Kindergärten und Grundschulen können hingegen wieder besucht werden. Friseure und Schönheitspfleger öffnen ebenfalls ihre Tote.

An Mittelschulen in Südtirol herrscht nach wie vor Fernunterricht. Präsenzunterricht gibt es für die Mittelschüler erst wieder ab nächsten Montag. Die Oberschüler kehren hingegen voraussichtlich nach Ostern wieder in ihre Klassen zurück.

Strengere Regeln zu Ostern

Zu Ostern werden die Corona-Maßnahmen in Südtirol dann wieder verschärft, vermutlich sogar mehr als im übrigen Staatsgebiet. Demnach darf man zu Ostern die eigene Gemeinde nicht verlassen – auch nicht um Verwandte zu besuchen.

Lediglich aus Arbeits- oder Gesundheitsgründen, wegen der Pflege von Angehörigen oder aus einer Notwendigkeit heraus ist es erlaubt, sich in eine andere Gemeinde zu begeben. Auch sportliche Aktivitäten sind zu Ostern nur wieder nur von zu Hause aus möglich.

Läden und Supermärkte, die Waren für den Grundbedarf anbieten, bleiben geöffnet. Alle anderen Geschäfte müssen von Karsamstag bis Ostermontag ihre Tore hingegen schließen. Dies gilt auch für Friseure und Schönheitssalons.