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Feier in Meran

Luise Dagmar Hofmeier wird 101

Montag, 29. Juni 2026 | 17:12 Uhr
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Von: mk

Gestern feierte Luise Dagmar Hofmeier im Kreise ihrer Familie ihren 101. Geburtstag in Meran. Seit acht Jahren lebt sie im Seniorenheim Bethanien.

Frau Hofmeier lebt seit 1954 in Südtirol und zog 1987 nach Meran. Über 70 Jahre lang engagierte sie sich in ganz Südtirol als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Rheuma-Liga. Seit sieben Jahren ist sie im Seniorenwohnheim Bethanien untergebracht.

Gestern feierte Luise Dagmar Hofmeier – im Kreise ihrer Familie – ihren 101. Geburtstag. Seit acht Jahren lebt sie im Seniorenheim Bethanien. An der Feier nahm – im Auftrag seines Regierungskollegen Stefan Frötscher – auch Stadtrat Daniele Di Lucrezia teil, der Frau Hofmeier die Grüße und Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung sowie eine Orchidee überbrachte

Bezirk: Burggrafenamt

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