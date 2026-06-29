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Verstärkte Kontrollen in Bozen

Schreie führen Polizei zu gestohlenem Scooter

Montag, 29. Juni 2026 | 18:00 Uhr
Polizei Bozen
Quästur
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Von: mk

Bozen – Die Sicherheitskräfte haben in Bozen am vergangenen Wochenende erneut verstärkte Kontrollen durchgeführt. Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei und die Bozner Ortspolizei arbeiteten auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari Hand in Hand. Im Stadtviertel Kaiserau zeigte die Polizei zwei junge Männer wegen Hehlerei an, die mit einem gestohlenen Scooter erwischt worden waren.

Die Polizei tauchte in der Gegend auf, nachdem sich in der Nacht Anrainer über Jugendliche beschwert hatten, die herumschreien und Lärm verursachen würden. Der Scooter, mit dem die beiden Italiener erwischt wurden, war am Tag zuvor von einer Frau aus Bozen als gestohlen gemeldet worden. Das Gefährt konnte der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden.

In der Industriezone zeigte die Polizei am Sonntagvormittag einen 27-jährigen Asylwerber aus Marokko wegen Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes an, der in einem Linienbus Unruhe gestiftet hatte. Der Mann ist bereits aktenkundig.

Ein italienischer Staatsbürger wurde am Sonntag unterdessen wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Ein 26-Jähriger aus Marokko, der über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, soll hingegen abgeschoben werden. Er wurde kontrolliert, nachdem er am Samstag in eine Schlägerei verwickelt gewesen war, und anschließend ins Abschiebezentrum nach Gradisca d’Isonzo überstellt.

Einen 24-jährigen Inder, der ebenfalls über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, brachte die Polizei zum Flughafen Malpensa in Mailand, wo er direkt in eine Maschine in sein Heimatland gesetzt wurde. Auch in seinem Fall hatte der Quästor die Abschiebung angeordnet.

Insgesamt haben die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrollen 169 Personen und 25 Fahrzeuge kontrolliert.

Bezirk: Bozen

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