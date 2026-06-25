Aktuelle Seite: Home > Chronik > Luxusauto-Betrug: 41 Personen im Visier der Ermittler
Ermittlungen von Bozner Staatsanwaltschaft geführt

Luxusauto-Betrug: 41 Personen im Visier der Ermittler

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 15:13 Uhr
tunnel auto speed raser geschwindigkeit
Fotolia.de/lassedesignen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Siena – Die Staatsanwaltschaft Bozen ermittelt gegen 41 Personen wegen eines mutmaßlich groß angelegten Betrugssystems im Bereich der Langzeitmiete von Luxusfahrzeugen. Den Beschuldigten werden unter anderem Bildung einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Geldwäsche, Hehlerei und Vortäuschung von Straftaten vorgeworfen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatspolizei in Zusammenarbeit den Behörden von Siena und von La Spezia geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Organisation vor allem in der Toskana und in Kampanien aktiv gewesen sein, ihre Geschäfte jedoch auch im Ausland abgewickelt haben.

Von den Ermittlungen betroffen sind 37 Männer und vier Frauen im Alter zwischen 32 und 73 Jahren. Im Zuge der Operation wurden in mehreren italienischen Regionen Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Nach Angaben der Ermittler soll sich die Gruppe auch der Hilfe von Strohmännern und Fachleuten, darunter Steuerberatern, bedient haben, um das Betrugssystem aufrechtzuerhalten. Das rekonstruierte Geschäftsvolumen beläuft sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro.

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Die Verdächtigen erhielten die Mitteilung über den Abschluss der Voruntersuchungen. Für alle Betroffenen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Kommentare
63
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Kommentare
55
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Kommentare
54
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Kommentare
52
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
43
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 