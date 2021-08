“Luzifer” kommt auch nach Südtirol

Bozen – Auf Europa rollt eine neue Hitzewelle mit dem bezeichnenden Namen “Luzifer” zu. Bereits heute werden erste Ausläufer auf die von Waldbränden geplagten Gebiete auf Sizilien treffen. Dort hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Nun sind wieder bis zu 45 Grad möglich. Medienberichten zufolge rechnet der Zivilschutz damit, dass die hohen Temperaturen die Waldbrände wieder anfachen können.

Auch in Südtirol wird die aus Afrika kommende Hitzewelle spürbar sein. Es wird zunehmend sommerlich. Am Ferragosto-Wochenende sind dann bis zu 35 Grad möglich, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Zuletzt war der Sommer hierzulande nicht so richtig in die Gänge gekommen. Nun aber wird es mit “Luzifer” wieder heiß. Die Temperaturen steigen bis zum Wochenende immer weiter an. Die Gewitterneigung bleibt jedoch bestehen. Vor allem am späten Nachmittag und abends können sich diese zusammenbrauen.