Männliche Babyleiche in Klagenfurter Park entdeckt

Von: apa

Im Klagenfurter Europapark ist Samstagfrüh die Leiche eines männlichen Babys entdeckt worden. Erst hatte es lediglich geheißen, dass es sich bei den Überresten, die in einer Einkaufstasche in einem Gebüsch lagen, um Knochen handelte, die noch untersucht werden müssten. Am Abend bestätigte dann ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage, dass die Leiche eines Babys gefunden worden war.

Die Leiche dürfte bereits seit mehreren Wochen in dem Gebüsch am Hügel im Europapark gelegen haben. Das genaue Alter des Babys war vorerst unklar, die Polizei ermittelt jedoch nicht wegen Mordes, sondern wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt (Paragraf 79 StGB). Die Suche nach der Mutter lief unterdessen auf Hochtouren.

Der Fund, den ein Arbeiter gemacht hatte, hat am Samstagvormittag zu einem Großeinsatz der Polizei in dem Park unweit des Wörthersees geführt. Zahlreiche Ermittler, auch mit Suchhunden, waren im Einsatz.