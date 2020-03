“März ist der bessere Wintermonat”

Bozen – Lange haben die Südtiroler auf ergiebigen Niederschlag gewartet. Nach dem frühlingshaften Februar hätte allerdings wohl kaum jemand erwartet, dass noch ordentlich Neuschnee kommt.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin meint dazu, dass November und März – zumindest dieses Mal – die besseren Wintermonate sind.

November und März sind die besseren Wintermonate, zumindest diesmal. Schneefall bis in tiefe Tallagen während der eigentliche (meteorologische) Winter zu mild und trocken war. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 2, 2020

Zwischen gestern Nachmittag und heute Morgen ist in höheren Lagen gut ein halber Meter Neuschnee gefallen.

Guten Morgen. Der Winter ist zurück, in den höheren Lagen teils über ein halber Meter Neuschnee. Zum Teil hat es auch bis in die Täler geschneit. Im März ungewöhnlich? Selten ja, ungewöhnlich nein. Auch vor zwei Jahren hat es am 2. März geschneit. (Bild: I Tablà Hütte in Badia) pic.twitter.com/9tpCgkkxJt — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 3, 2020

Im Süden des Landes kam mehr Niederschlag vom Himmel. Zum Teil drangen auch einige Schneeflocken bis nach Bozen vor. Gleichzeitig hat es in Bruneck (840 m) und in Sterzing (950 m) geregnet. Die Niederschlagsintensität mache den Unterschied, meint der Landesmeteorologe.

Typische Verteilung der Niederschlagsmengen bei einem Genuatief. Am meisten kam seit gestern in den Südstaulagen zusammen: Ulten-Passeiertal-Pflersch, Unterland und Dolomiten. Spitzenreiter ist die Wetterstation Kaltern mit knapp 50 l/m². pic.twitter.com/Ihl5Sal7V0 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 3, 2020

Für März ist das laut Peterlin zwar selten, aber keineswegs ungewöhnlich. Vor zwei Jahren hat es ebenfalls im März geschneit.

Die Niederschläge klingen heute ab und am Vormittag ist es in den meisten Tälern bereits trocken. Es bleibt aber überwiegend bewölkt und die Sonne kommt selten zum Vorschein. Im Tagesverlauf setzt Nordföhn ein.

Im Detail sind die weiteren Aussichten ziemlich unsicher, meldet der Landeswetterdienst. Am Mittwoch wird es voraussichtlich recht sonnig, bevor am Donnerstag und Freitag wieder dichtere Wolken auftauchen. Am Samstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.