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Schulgruppe aus Deutschland muss versorgt werden

Magen-Darm-Alarm in Südtirol

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 16:27 Uhr
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Von: luk

Bozen – Während einer Klassenfahrt in Natz-Schabs sind am Donnerstagmorgen mehrere deutsche Schüler an einer Magen-Darm-Erkrankung erkrankt. Betroffen waren insgesamt acht Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren.

Die Schüler gehören zu einer rund 100-köpfigen Reisegruppe aus Deutschland, die in einer Pension untergebracht ist, berichtet Alto Adige online. Erste Beschwerden sollen bereits am Mittwochabend aufgetreten sein und sich im Laufe der Nacht bei mehreren Teilnehmern verschlimmert haben.

Zur Versorgung der Betroffenen rückte das Weiße Kreuz mit zwei Rettungswagen an. Zwei Schüler wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Brixen gebracht. Die übrigen sechs Jugendlichen konnten direkt vor Ort medizinisch betreut werden und mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ursache der Erkrankungen ist derzeit noch unklar. Weitere Untersuchungen laufen.

Bezirk: Eisacktal

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