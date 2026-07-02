Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann aus Erdbebentrümmern in Venezuela gerettet
Einsatzkräfte suchen unermüdlich nach Überlebenden

Mann aus Erdbebentrümmern in Venezuela gerettet

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 15:44 Uhr
Einsatzkräfte suchen unermüdlich nach Überlebenden
APA/APA/AFP/FEDERICO PARRA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Gut eine Woche nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela haben Rettungskräfte, einen lebend in den Trümmern entdeckten Mann gerettet. Der 43-jährige Hernán Gil war am Donnerstag im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar weiter unter den Teilen eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes festgesteckt. Gil habe als Wachmann in dem Gebäude gearbeitet, berichteten Anwesende.

Als dieses einstürzte, sei er in seinem Wachhäuschen verschüttet worden. Rettungskräfte aus sieben Ländern beteiligten sich an der Aktion zu seiner Rettung, die bereits seit drei Tagen andauert. Dass ihr Mann noch lebe, sei “wirklich ein Wunder”, sagte Gils Ehefrau Gusbimar González. Sie sei “völlig überwältigt”, dass Menschen aus so vielen Ländern zusammenarbeiteten, “um einen einzigen Menschen zu retten”. Die beteiligten Rettungsteams kommen aus Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexiko, Portugal und den USA und arbeiten rund um die Uhr.

Am frühen Donnerstagmorgen waren die Rettungskräfte nur noch knapp einen Meter von Gil entfernt gewesen. Vorsichtig hatten sie weitere Trümmer abgetragen, um weitere Einstürze in dem Schuttberg zu verhindern. Die Arbeit sei “ziemlich kompliziert”, berichtete der Leiter des chilenischen Rettungsteams, Cristian Vera. “Es war nicht einfach, genau den Punkt zu erreichen, an dem sich das Opfer befindet.”

Hilfsorganisationen schlagen Alarm

“Die Lage in La Guaira ist noch viel dramatischer, als wir zunächst gedacht hatten. Alles ist zerstört. Es sieht nicht so aus, als hätte dort jemals eine Stadt gestanden”, berichtet Daniella Inojosa, Direktorin und Mitbegründerin von Tinta Violeta, einer lokalen CARE-Partnerorganisation in Venezuela, die auf psychosoziale Betreuung und Hilfsangebote für Frauen und Kinder spezialisiert ist. “Das Ausmaß der Zerstörung, der menschlichen Verluste und der Traumata ist absolut herzzerreißend. Die Such- und Rettungsmaßnahmen dauern noch an. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der humanitäre Bedarf steigen wird.”

“Die Notunterkünfte in La Guaira sind völlig überfüllt und die hygienischen Bedingungen dort sind katastrophal. Es besteht ein erhöhtes Risiko für die Ausbreitung von Infektionen und Magen-Darm-Erkrankungen”, berichtete auch Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. “Darum verteilen wir als erste Hilfsmaßnahme Hygienepakete an die betroffenen Menschen.”

Bisher mehr als 2.200 Todesopfer

Am Mittwoch vergangener Woche hatten kurz hintereinander zwei starke Erdbeben Venezuela erschüttert. Nach offiziellen Angaben wurden bisher 2.295 Todesopfer geborgen, mehr als 11.000 Menschen wurden verletzt. Zehntausende Menschen werden zudem noch vermisst. Zum Gedenken an die Opfer rief Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez am Mittwoch eine siebentägige Staatstrauer aus.

(S E R V I C E – Spenden für die Katastrophenhilfe Volkshilfe International unter: Spendenkonto BAWAG, IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400, Empfänger: Volkshilfe Solidarität Kennwort: 006579. Spenden für CARE Österreich unter: Spendenkonto IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
50
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
44
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
41
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Kommentare
36
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Kommentare
29
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 