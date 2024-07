Mann erschoss sechs Menschen in Altersheim in Kroatien

Schusswaffenangriff in kroatischem Altersheim (l.)

Von: APA/dpa

Der Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Daruvar, einer Stadt rund 130 Kilometer östlich von Zagreb, hat laut Medienberichten ein weiteres Leben gefordert. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf sechs an. Der Täter wurde festgenommen. Im Krankenhaus wurden weiterhin sechs weitere Verletzte behandelt, vier davon mit Schusswunden im Bereich des Körpers und Kopfes.

Kroatiens Polizeidirektor Nikola Milina bestätigte die Festnahme des Tatverdächtigen, der eine nicht registrierte Kurzwaffe bei sich hatte, berichtete kroatische Medien. Der Mann sei der Polizei wegen Gewaltdelikten bekannt gewesen. Zum Motiv der Tat gab es zunächst keine Informationen. Laut dem Familien- und Sozialminister Marin Piletić ist die Mutter des Täters, die bei dem Angriff ebenfalls getötet wurde, seit zehn Jahren im Altersheim betreut worden. Zwischen den beiden soll es nach Angaben aus dem Pflegeheim keine Probleme gegeben haben, der Sohn soll die Mutter auch nur selten besucht haben.