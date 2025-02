Mann lag tot in Wiener Garagenausfahrt

Von: apa

Ein Mann ist Montagfrüh in Wien-Neubau in einer Garagenausfahrt tot aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt entdeckte ihn eine Autolenkerin, welche die Ausfahrt in der Lindengasse mit ihrem Wagen verlassen wollte und den Mann über- oder angefahren haben dürfte. Der Todesfall wurde als bedenklich eingestuft, erste Vermutungen, wonach der etwa 30- bis 40-jährige Mann durch den Pkw der Frau zu Tode kam, ließen sich so nicht bestätigen.

Die Ermittler ordneten eine Obduktion an. “Der Mann wies Verletzungen auf, die sich mit einem An- oder Überfahren mit dem Pkw nicht in Einklang bringen lassen”, erläuterte Gutt dazu der APA. Um welche Verletzungen es sich handelte, sagte sie nicht. Jedenfalls bargen Mitarbeiter der Wiener Berufsfeuerwehr den Mann von unter dem Wagen, er dürfte zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen sein. Wiederbelebungsversuche der Berufsrettung blieben erfolglos.

Unklar blieb, wer der Tote war. Gutt zufolge handelte es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann. “Er hatte keinerlei Ausweise bei sich”, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Obdachlosen handelte. Der Mann war in einen Schlafsack gehüllt.

Weitere Erkenntnisse erhofften sich die Kriminalisten auch von der Einvernahme der Autofahrerin. Diese war am späten Nachmittag noch im Gange. Gutt zufolge war die Frau schwer geschockt.