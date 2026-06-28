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Auf dieser Grünfläche wurden der Mann und seine Begleiterin attackiert

Mann nach Prügelattacke in Wiener Park gestorben

Sonntag, 28. Juni 2026 | 16:40 Uhr
Die Polizei ermittelt
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag nach einer Prügelattacke in einem kleinen Park in Wien-Donaustadt seinen Verletzungen erlegen und gestorben. Die noch nicht identifizierte Person war mit einer Frau dort unterwegs, als beide von zwei Personen auf E-Scootern angepöbelt wurden. Dabei soll das Opfer von dem unbekannten Täter mehrfach mit Faustschlägen im Gesichtsbereich attackiert worden sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

In weiterer Folge soll der unbekannte Täter auch die Frau geschlagen und sie unter Androhung weiterer Gewalt zur Übergabe von Bargeld aufgefordert haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Passanten hörten die Hilfeschreie der Frau und verständigten die Einsatzkräfte.

Mann starb im Krankenhaus

Beim Eintreffen der Beamten lag das männliche Opfer regungslos in der Wiese. Da bei dem Mann zunächst weder Puls noch Atmung festgestellt werden konnten, begannen die Einsatzkräfte sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Berufsrettung Wien übernahm die weitere notfallmedizinische Versorgung, der Mann konnte vorerst stabilisiert und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Etwas später wurden die Ermittler über den Tod des Mannes informiert, hieß es von der Polizei.

Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand von Ermittlungen. Ob das Opfer und seine Begleiterin die Angreifer gekannt haben, ist nicht bekannt. Die 33 Jahre alte Frau wurde als wichtigste Zeugin am Sonntag einvernommen.

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