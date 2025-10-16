Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann nahe Mariahilfer Straße in Oberschenkel gestochen
Täter überwältigt

Mann nahe Mariahilfer Straße in Oberschenkel gestochen

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 18:17 Uhr
Täter überwältigt
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Brutale Szenen auf der Wiener Mariahilfer Straße: Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag zuerst einer 34-jährigen Frau auf der Einkaufsstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und anschließend in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf einem 41-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Danach wurde er von einem Großaufgebot der Polizei unter Einbeziehung der Sondereinheit WEGA überwältigt, berichtete eine Polizeisprecherin der APA.

Die beiden Opfer hatten demnach keinerlei Verbindungen und dürften zufällig von dem Täter attackiert worden sein. Der Mann wurde ins AKH gebracht, nachdem seine Stichverletzung von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt worden war. Der Verdächtige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die vermutliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
70
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
55
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
48
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
47
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Kommentare
39
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 