Mann nahe Mariahilfer Straße in Oberschenkel gestochen

Von: apa

Brutale Szenen auf der Wiener Mariahilfer Straße: Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag zuerst einer 34-jährigen Frau auf der Einkaufsstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und anschließend in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf einem 41-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Danach wurde er von einem Großaufgebot der Polizei unter Einbeziehung der Sondereinheit WEGA überwältigt, berichtete eine Polizeisprecherin der APA.

Die beiden Opfer hatten demnach keinerlei Verbindungen und dürften zufällig von dem Täter attackiert worden sein. Der Mann wurde ins AKH gebracht, nachdem seine Stichverletzung von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt worden war. Der Verdächtige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die vermutliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.