Mann wegen Missbrauchsdarstellungen an Kindern festgenommen

Von: apa

Die Polizei hat am Freitag einen Mann in Wien-Hernals festgenommen, der im Verdacht steht, Missbrauchsabbildungen von Kindern besessen und weiterverbreitet zu haben. Bei den Ermittlungen stießen die Beamten aber auf weitere Taten des Verdächtigen: So soll sich der Mann dabei gefilmt haben, wie er Kleintiere in grausamster Weise gequält und getötet hat – getragen hat er dabei unter anderem eine SS-Uniform, berichtete die Polizei der APA.

Den entscheidenden Hinweis auf den Mann bekamen die Ermittlerinnen und Ermittler durch eine ausländische Behörde. Bei der Hausdurchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in Wien-Hernals fanden die Beamten dann nicht nur mehrere Datenträger, sondern auch diverse NS-Devotionalien, einen Schlagring und drei Dolche mit Nazi-Sprüchen sowie Suchtgift.

Der 53-Jährige wurde wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials, der Tierquälerei und nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes sowie des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.