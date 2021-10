Martin Tschurtschenthaler [50] aus Innichen in Osttirol von Zug erfasst

Innichen – In Innichen und darüber hinaus herrschen Bestürzung und Trauer: Der 50-jährige Martin Tschurtschenthaler aus Innichen ist am Montagnachmittag in Osttirol von einem Zug erfasst worden, während er mit dem Mountainbike unterwegs war.

Der tragische Unfall hat sich laut Alto Adige online bei Sillian ereignet. Der beim Krankenhaus Innichen tätige Pförtner hat einen unbeschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage passiert, als der Zug herannahte. Tschurtschenthaler wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Südtiroler den herannahenden Zug zu spät bemerkt. Die Unfallermittlungen laufen.