Masken-Verweigerer fliegen aus der Schule

Bozen – In mehreren Südtiroler Bildungseinrichtungen sind bereits kurz nach Schulstart Corona-Fälle festgestellt worden. Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, will die Landesregierung nun mögliche Risikofaktoren ausmerzen: Masken-Verweigerer und jene, die sich nicht an die Sicherheitsauflagen gegen Covid halten, können des Schulgebäudes verwiesen oder erst gar nicht in die Schule gelassen werden.

Tatsächlich haben einige Eltern, die mit den Corona-Regeln absolut nicht einverstanden waren, ihr Kind sogar vom Unterricht in der Klassengemeinschaft abgemeldet, um es zu Hause selbst zu unterweisen.

