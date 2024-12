Massenschlägerei in Innsbruck

Von: fra

Innsbruck – Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Innsbruck, an der bis zu 40 Personen beteiligt waren, wurden in der Nacht auf Sonntag mindestens fünf Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei einer Veranstaltung am Grabenweg nahe dem Einkaufszentrum DEZ, wie die Polizei mitteilte.

Die Schlägerei begann zunächst im Inneren eines Gebäudes mit etwa 10 bis 20 Beteiligten, verlagerte sich dann jedoch auf die Straße. Dort eskalierte die Situation, und letztlich waren 30 bis 40 Personen in die Prügelei verwickelt.

Gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die mit mehreren Streifenwagen einschritt und die Lage unter Kontrolle brachte. Nach ersten Informationen sind die erlittenen Verletzungen als “voraussichtlich leicht” einzustufen. Weitere Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls sind im Gange.