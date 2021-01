Massentests in Ahrntal, Gais und Graun: 31 Positive

Ahrntal/Gais/Graun – Bei den am vergangenen Wochenende in den Gemeinden Ahrntal, Gais und Graun durchgeführten Massentests, sind 31 Personen positiv getestet worden.

Insgesamt wurden in den drei Gemeinden rund 2.550 Tests durchgeführt. Im Ahrntal mit über 1.100 Tests waren elf Personen positiv. In Gais mit 880 Getesteten zeigten die Schnelltests 13 positive Ergebnisse an und in Graun/Langtaufers waren bei knapp 600 Tests sieben positive Personen dabei.