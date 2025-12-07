Aktuelle Seite: Home > Chronik > Matisse-Kunstwerke aus Bibliothek in Brasilien gestohlen
Matisse-Kunstwerke aus Bibliothek in Brasilien gestohlen

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 23:51 Uhr
Von: APA/AFP

Diebe haben acht Kunstwerke von Henri Matisse aus einer Bibliothek in Brasilien gestohlen. Die Täter drangen am Sonntag in die Bibliothek in São Paulo ein, überwältigten eine Wärterin und ein Besucherpaar und entkamen mit acht Matisse-Bildern sowie fünf Werken des brasilianischen Künstlers Candido Portinari, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Täter hätten ihre Beute aus einer Glasvitrine geholt und in einen Sack gestopft, bevor sie durch den Haupteingang entkamen.

Laut der Nachrichten-Website “g1” konnten die Diebe durch Aufnahmen aus Überwachungskameras identifiziert werden. Nach ihnen werde gefahndet. Die Kunstwerke waren im Rahmen einer Buchkunst-Ausstellung in der Bibliothek gezeigt worden, die am Sonntag zu Ende ging. Welche Bilder gestohlen wurden, teilten die Behörden nicht mit. Bei der Ankündigung der Ausstellung hatte die Stadtverwaltung im September erklärt, die Werke stammten aus der Sammlung des Museums für Moderne Kunst in São Paulo (MAM).

Laut der Zeitung “Folha de S. Paulo” sind unter den gestohlenen Werken Collagen aus dem Buchkunst-Album “Jazz” von Matisse, von dem weltweit nur 300 Exemplare existieren. “Ihr kultureller und künstlerischer Wert ist unschätzbar”, zitierte die Zeitung den Kunstkritiker Tadeu Chiarello. “Dieser Diebstahl ist sehr traurig.”

