Maturanten der TFO Meran vermessen Lichtquellen in St. Martin

Von: lup

St. Martin/Prad – Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen der Fachrichtung Bauwesen an der TFO Meran haben Vermessungsprojekte in St. Martin und Prad durchgeführt.

Eine Woche lang erfassten die angehenden Maturantinnen und Maturanten der 5 A Bauwesen alle Lichtquellen im Gemeindegebiet von St. Martin und aktualisierten die Lichtpläne mit modernster Technik. „Die Kombination von GPS und traditionellen Theodoliten hat uns geholfen, alle Lichtquellen genau zu vermessen“, berichtet ein Schüler. “Das war eine großartige Möglichkeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen.“

Bei der Präsentation der Ergebnisse vor Vertretern der Gemeinde erklärte der Vermessungsingenieur und TFO-Fachlehrer Christian Steiner: „Die Datenerhebung ist eine Grundvoraussetzung für die Aktualisierung der Lichtpläne, die jede Gemeinde haben sollte“. Steiner betonte, dass dieses Projekt nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die Schüler von großer Bedeutung ist. Die Schüler arbeiteten oft bis spät in die Nacht, um die Daten zu übertragen, die nun mit den bestehenden Informationssystemen der Gemeinde verknüpft werden können. „Es war eine Herausforderung, aber es hat auch Spaß gemacht“, sagte ein anderer Schüler. “Wir haben als Team gearbeitet und viel gelernt.“

Thomas Karlegger, Leiter des Bauamtes der Gemeinde St. Martin, bedankte sich im Namen des Bürgermeisters Dominik Alber für die wertvolle Arbeit der Schüler: „Eure Arbeit ist für die Gemeinde von großer Bedeutung. Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Infrastruktur.“ TFO-Fachlehrer und Praktikumsleiter Dietmar Holzner freute sich über den erfolgreichen Abschluss des Projekts: „Es freut mich, dass wir das Projekt komplett umsetzen konnten. Die Daten werden nun auch in den Geo-Browser des Landes integriert.“

Unterstützt wurde das Projekt auch vom Tourismusverband, vertreten durch Obmann Ulrich Königsrainer und Hans Ennemoser. „Wir sind stolz, dieses Projekt unterstützt zu haben. Es zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde ist“, so Ennemoser. David Augscheller betonte: „Es ist wichtig, dass die Schule im Leben steht und Teil der Gesellschaft ist“. Der TFO-Direktor bedankte sich bei der Gemeindevertretung, die zur Kooperation mit der Schule bereit war.

Ein weiteres Vermessungsprojekt fand in Prad statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler der 5 B Bauwesen den Sportplatz vermessen und den Bestand aufgenommen haben. Für die angehenden Maturanten ist die Vermessungswoche ein wichtiger Schritt ins Berufsleben. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, unser theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen“, so ein Schüler. „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Schule und Gemeinde zusammenarbeiten können, um wertvolle praktische Erfahrungen zu schaffen, die für die Zukunft der Schüler von unschätzbarem Wert sind,“ ist Loris Tolpeit, der die Bauwesen-Schüler die zwei Wochen begleitete, überzeugt.