Medizinstudium in Bozen: Bewerbungen ab sofort möglich

Bozen – Dem Ärztemangel entgegenwirken und Medizinstudierende für eine Arbeit in Südtirol gewinnen, die Standortattraktivität des Landes im Bereich der hochwertigen Gesundheitsversorgung und Forschung steigern sowie neue Karrierechancen für Fachleute aus dem Gesundheitsbereich schaffen: Mit diesen Zielen hat sich das Gesundheitsressort des Landes in Zusammenarbeit mit der Universität Cattolica del Sacro Cuore, dem Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Errichtung eines Medizinstudiengangs in englischer Sprache in Bozen eingesetzt. Am heutigen Dienstag wurde die Wettbewerbsausschreibung für die Zulassung zum ersten Studienjahr in “Medicine and Surgery” in Bozen auf der Webseite der Universität Cattolica del Sacro Cuore veröffentlicht.

Anmeldung bis 24. April

Lehrsitz des sechsjährigen Studiengangs ist die Claudiana, während die Praktika in deutscher und italienischer Sprache in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes und des landesweiten Krankenhausnetzwerks erfolgen werden. Anmeldungen zur Aufnahmeprüfung sind bis zum 24. April 2024 möglich.

Die Aufnahmeprüfung

Insgesamt stehen 60 Studienplätze zur Verfügung. Diese werden entsprechend der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung zugewiesen, die am 18. Mai 2024 an verschiedenen Testzentren in Italien und im Ausland sowie in Bozen erfolgen wird. Der computergestützte Test erfolgt ausschließlich in englischer Sprache und besteht aus 65 Multiple-Choice-Fragen. Für die Beantwortung stehen 65 Minuten Zeit zur Verfügung.

Die Universität Cattolica bietet verschiedene Online-Vorbereitungskurse an, bei denen einzelne Fächer oder die gesamte Materie aufgefrischt oder intensiver vertieft werden können. Abgesehen davon steht den Bewerberinnen und Bewerbern nach Bezahlung der Einschreibegebühr am Test eine Simulationsplattform unbegrenzt zur Verfügung. Diese greift auf ein Archiv von rund 3000 Fragestellungen zu, die im Laufe vergangener Aufnahmeprüfungen gestellt wurden.

Sprachliche Voraussetzungen und finanzielle Unterstützung

Für die definitive Immatrikulation ist nach bestandener Aufnahmeprüfung auch ein Englisch-Zertifikat auf B2-Niveau gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erforderlich. Die Liste der zugelassenen Zertifikate ist in der Wettbewerbsausschreibung angeführt. Die Immatrikulation kann ab 1. Juli bis spätestens 6. September 2024 erfolgen.

Als Unterstützung für die Bezahlung der Studiengebühren (18.000 Euro pro Jahr) stellt die Universität Cattolica Stipendien aufgrund von Einkommen und Leistung zur Verfügung. Des Weiteren können Studierende mit Zweisprachigkeitsnachweis Deutsch-Italienisch (Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) eine Landesförderung beantragen, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, vier Jahre lang innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss des Studiums im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu arbeiten.

Nützliche Kontakte

• Informationen zur Landesförderung mit Dienstverpflichtung erteilt das Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen.

• Für allgemeine Informationen zum Studiengang “Medicine and Surgery” steht der Dienst für Studienorientierung der Claudiana zur Verfügung sowie die Webseite Medicine and Surgery | Claudiana

• Die Wettbewerbsausschreibung für die Zulassung zur Aufnahmeprüfung in italienischer Sprache ist auf der Webseite der Universität Cattolica zugänglich: Medicine and Surgery – Bolzano | Università Cattolica