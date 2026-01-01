Mehrere Tote bei Explosion in Schweizer Skiort Crans-Montana

Von: APA/AFP/sda/dpa

Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis sind laut Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen seien zudem verletzt worden, teilte ein Sprecher der Kantonspolizei der Nachrichtenagentur AFP am frühen Donnerstagmorgen mit. Er sprach von einer “Explosion unbekannter Ursache”. Über die Zahl der Opfer machte die Polizei keine Angaben, stellte aber nähere Informationen im Laufe des Vormittags in Aussicht.

Die Explosion habe sich gegen 1.30 Uhr in einer Bar im Zentrum des Ferienortes ereignet, sagte Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mehr als 100 Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf. Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei die Situation unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone verhängt.

Mondäner Skiort im Kanton Wallis

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Der nächste große Flughafen ist Genf, rund 180 Kilometer nordwestlich.