Mehrere Tote bei Schüssen nahe Moschee im Oman

Von: APA/AFP/Reuters

Bei Schüssen nahe einer Moschee im Golfstaat Oman sind Polizeiangaben zufolge sechs Menschen getötet worden, darunter vier Pakistaner. Bei dem Vorfall im Osten der Hauptstadt Maskat sei ein Polizist “als Märtyrer” gestorben, erklärte die Polizei am Dienstag im Onlinedienst X. Die drei Angreifer seien getötet worden. 28 weitere Menschen wurden demnach verletzt, vier von ihnen gehörten der Polizei, dem Zivilschutz und Rettungsdiensten an.

Die Verletzten wurden der Polizei zufolge in den Krankenhäusern der Stadt behandelt. Die Behörden arbeiteten daran, die Umstände aufzuklären, hieß es.

Andere Quellen berichteten von neun Toten. Das Außenministerium in Pakistan sprach am Dienstag von einem Terroranschlag. Der Schusswaffenangriff ereignete sich bereits am Montagabend. Er fiel auf das für Schiiten wichtige Aschura-Fest, zu dem es in der Vergangenheit gelegentlich zu Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten gekommen ist. Dies gilt jedoch nicht typischerweise für den von Sunniten dominierten Oman.

Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif bestätigte im Onlinedienst X, dass bei dem Angriff vier Pakistaner getötet wurden – die Zahl war zuvor vom pakistanischen Außenministerium veröffentlicht worden. Sharif bekundete seine Solidarität mit dem Oman und bot seine Unterstützung bei der Aufklärung des Anschlags an. Im Oman leben laut der pakistanischen Botschaft mindestens 400.000 Pakistaner.

Von der Nachrichtenagentur AFP verifizierte Aufnahmen zeigten Menschen, die von der schiitischen Imam-Ali-Moschee weglaufen, deren Minarett sichtbar ist, während Schüsse zu hören sind.

Angriffe dieser Art sind im Sultanat Oman, das regelmäßig als Vermittler in regionalen Konflikten auftritt, selten. Die Botschaft der USA in der Hauptstadt Maskat gab nach den Schüssen eine Sicherheitsmeldung heraus und sagte alle für Dienstag geplanten Visa-Termine ab.