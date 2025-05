Mehrfachtäterin: Polizei vereitelt Wohnungseinbruch in Meran

Von: luk

Meran – Die Staatspolizei hat in Meran einen Wohnungseinbruch in letzter Minute verhindert. Eine Streife ertappte eine 50-jährige Meranerin auf frischer Tat, als sie versuchte, die Tür einer Wohnung in der zentral gelegenen Matteottistraße aufzubrechen.

Die von Bürgern alarmierten Exekutivbeamten stellten die Frau – eine einschlägig vorbestrafte Mehrfachtäterin – direkt am Tatort und nahmen sie fest. Sie wurde wegen versuchten schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Laut Quästor Paolo Sartori war die Frau bereits mehrfach wegen Einbrüchen und Raubüberfällen in Meran verurteilt worden.

Aufgrund ihrer kriminellen Vorgeschichte verhängte der Quästor außerdem eine vorbeugende Maßnahme.

Die Polizei betont die Bedeutung schneller Bürgerhinweise. „Unsere Aufgabe ist es, sofort zu handeln und jene zur Rechenschaft zu ziehen, die sich außerhalb der Gesetze stellen“, erklärte Sartori.