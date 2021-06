Meran: 21-Jähriger tot auf dem Zuggleis

Meran – Am Bahnhof in Meran ist am Sonntag ein 21-Jähriger aus dem Vinschgau tot auf dem Zuggleis entdeckt worden.

Wie Alto Adige online berichtet, ist der junge Mann einer ersten Rekonstruktion zufolge vom Dach eines Zugs gestürzt.

Die Bahnpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Andere Personen sollen nicht in den tragischen Vorfall involviert sein.