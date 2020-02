Meran: 25-Jährige auf offener Straße brutal niedergeschlagen

Meran – In Meran ist am Montagabend eine junge Frau auf offener Straße niedergeschlagen worden. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, war es kurz nach 20.00 Uhr, als sich ein Mann der 25-Jährigen zunächst am Thermenplatz näherte und sie belästigte.

Als die Frau mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren wollte, lauerte er ihr unweit der Theaterbrücke auf, zerrte sie vom Rad und schlug ihr zwei Mal ins Gesicht. Doch die Frau konnte sich zur Wehr setzen und auch einen Notruf absetzen. Als eine Sirene ertönte, floh der Angreifer. Wie die 25-Jährige erklärt, handelt es sich um einen jungen Marokkaner. Möglicherweise können Videoaufnahmen am Theaterplatz helfen, den Mann zu identifizieren.

Mit welchen Folgen das Opfer nun zu kämpfen hat, lest ihr in der heutigen “Dolomiten”-Ausgabe!