Meran: 50 Greenpass-Kontrollen in Bars und Restaurants

Meran – Im vergangenen August wurden in 21 Bars und Restaurants insgesamt 47 Kunden von Seiten der Meraner Stadtpolizei aufgefodert, ihren Green-Pass vorzuweisen. Bislang waren keine Regelverstöße noch sonstige Schwierigkeiten im Rahmen der stichprobenartigen Kontrollen zu verzeichnen, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Das Erfordernis der grünen Bescheinigung für den Zutritt zu den Innenräumen von Bars und Restaurants gilt seit dem 6. August. Nach einer Einführungsphase, in der die zu befolgenden Regeln für alle, vor allem für die Lokalbetreiber, erklärt wurden, begann die polizeiliche Überwachungsarbeit.

Zwar sind die Tagestemperaturen immer noch hoch, doch die kühle Abendluft drängt die Menschen mittlerweile vermehrt in das Innere der Lokale. Der Kommandant der Meraner Stadtpolizei Fabrizio Piras zeigt sich allerdings vor dem Hintergrund der bislang gesammelten Erfahrungen unbesorgt: “Sowohl die Geschäftsleute als auch die Besucher haben sich sehr kooperativ gezeigt, sei es im Zentrum als auch in den Vororten”, so Piras.

“Es sind keine besonderen Probleme aufgetreten”, fährt der Kommandant fort, “und wir haben sogar eine vollständige Kooperationsbereitschaft festgestellt. Nicht nur von den Clubmanagern, sondern auch von den Kunden. Sie sind es, die uns sagen, dass die Kontrollen mehr Sicherheit gewährleisten und eine Garantie für diejenigen sind, die einen Grünen Pass haben”.