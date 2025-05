Meran: Pkw prallt gegen Mauer

Von: ka

Meran – Am heutigen Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Meran zu einem Verkehrsunfall in die Schießstandstraße, in der Nähe der St.-Joseph-Straße/Mazziniplatz, alarmiert.

Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, auf den Gehweg gefahren und frontal mit einem Mauervorsprung der Eisenbahnunterführung kollidiert. Dabei wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeschlossen.

Unsere Einsatzkräfte rückten umgehend mit dem Rüstzug aus und führten gemeinsam mit dem Rettungsdienst die technische Rettung durch. Hydraulisches Gerät war nicht notwendig, da die Türen des Fahrzeugs durch die Wucht des Aufpralls bereits geöffnet waren. Der Mann wurde vom Weißen Kreuz Meran erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg. Die Wucht des Aufpralls zerstörte den Motorraum vollständig, sämtliche Airbags hatten ausgelöst und das Trümmerfeld erstreckte sich auf mehr als 30 Meter.

Im Einsatz standen außerdem das Notartzteinsatzfahrzeug und die Ortspolizei.