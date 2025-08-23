Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: Polizist erleidet Verletzungen bei Festnahme
U-Haft in Sicherheitszelle vor Schnellverfahren

Meran: Polizist erleidet Verletzungen bei Festnahme

Samstag, 23. August 2025 | 14:43 Uhr
schlägerei faust gewalt
fotolia.de/nito
Schriftgröße

Von: lup

Meran – Am gestrigen Freitagabend musste die Polizei einen Mann in der Nähe des Bahnhofes festnehmen, da dieser mehrere Passanten belästigt und sich aggressiv verhalten hatte.

Der Marokkaner, der einen Antrag auf Asyl eingereicht hatte, wurde zur Identifizierung in das Kommissariat gebracht, wo er jedoch plötzlich und ohne Vorwarnung auf einen Beamten losging und diesen mit Tritten und Faustschlägen verletzte. Durch das Eingreifen mehrerer Polizisten konnte der Mann letztlich überwältigt werden. Der angegriffene Beamte musste medizinisch versorgt werden.

Der Mann wurde daraufhin aufgrund von Gewalt und Widerstand gegen Amtspersonen sowie Körperverletzung verhaftet und in eine Sicherheitszelle gebracht. Ein Schnellverfahren soll nun eingeleitet werden.

 

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
37
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Kommentare
36
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
Kommentare
35
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Kommentare
32
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Kommentare
26
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 