Meran: Polizist erleidet Verletzungen bei Festnahme

Von: lup

Meran – Am gestrigen Freitagabend musste die Polizei einen Mann in der Nähe des Bahnhofes festnehmen, da dieser mehrere Passanten belästigt und sich aggressiv verhalten hatte.

Der Marokkaner, der einen Antrag auf Asyl eingereicht hatte, wurde zur Identifizierung in das Kommissariat gebracht, wo er jedoch plötzlich und ohne Vorwarnung auf einen Beamten losging und diesen mit Tritten und Faustschlägen verletzte. Durch das Eingreifen mehrerer Polizisten konnte der Mann letztlich überwältigt werden. Der angegriffene Beamte musste medizinisch versorgt werden.

Der Mann wurde daraufhin aufgrund von Gewalt und Widerstand gegen Amtspersonen sowie Körperverletzung verhaftet und in eine Sicherheitszelle gebracht. Ein Schnellverfahren soll nun eingeleitet werden.