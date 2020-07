Meran und Dorf Tirol: Heftiges Unwetter

Meran/Dorf Tirol – Aufgrund der teils starken Gewitter mit Sturmböen wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Dorf Tirol in den letzten Stunden zu rund 30 Einsätzen gerufen.

Die Feuerwehrleute mussten in den betroffenen Ortschaften wegen umgestürzten Bäumen, gefährlichen Ästen sowie kleineren Überschwemmungen ausrücken. Weiters wurden verschiedene Kontrollfahrten durchgeführt. In Meran stürzte ein entwurzelter Baum auf ein Wohnhaus.

Am Abend zog eine kräftige Gewitterfront über Meran und Dorf Tirol. ‪Gegen 19.15‬ Uhr stürzte durch den heftigen Wind in der Dorf Tiroler Seminarstraße ein Baum auf die Straße. Daraufhin war die Straße nicht mehr passierbar. Glücklicherweise gab es keine Schäden an Personen oder Gebäuden.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Tirol sperrten die Straße bis das Gewitter vorbeizog. Anschließend beseitigten die Wehrleute mit Hilfe von zwei Motorsägen den Unwetterschaden.

