Meran: Weitere Brandstiftungen im Stadtzentrum

Meran – Die Brandstifter treiben nach wie vor ihr Unwesen im Stadtzentrum Merans. So wurden in der vergangenen Donnerstagnacht der Notrufzentrale zwei Brände gemeldet, die beinahe zeitgleich stattfanden.

Um 22.19 Uhr und um 22.29 Uhr wurde die Leitstelle zu zwei Bränden alarmiert, einer in der Nähe einer Eisdiele in der Carducci-Straße und der andere in der unweit davon gelegenen Freiheitsstraße, zwischen einer Apotheke und einem Imbissstand. Während in der Carducci-Straße Baumaterial in Brand gesetzt wurde, war es ein Abfallcontainer in der Freiheitsstraße, auf welchen sich der Zerstörungswille der Vandalen richtete. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr und der Polizei konnte jedoch glücklicherweise größerer Schaden verhindert werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob eventuelle Kameras den Akt der Verwüstung aufzeichnen konnten. Klar ist jedoch, dass man es hier mit dem Werk von Vandalen zu tun hat, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Immerhin wurden die zwei Brände in kürzester Zeit gelegt und das an zwei Orten, die nur wenige Minuten Gehweg voneinander entfernt liegen.

Darüber hinaus wurden die Brände in einer zu dieser Uhrzeit wenig belebten Gegend gelegt, die auch noch durch ihre spärliche Straßenbeleuchtung ein ideales Ambiente für derartige Machenschaften anbietet. Dementsprechend wird gegenwärtig eine bessere Abendbeleuchtung in Erwägung gezogen.