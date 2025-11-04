Meran: Zwei Anzeigen nach Arbeitsunfall

Von: luk

Meran – Nach einem Arbeitsunfall in Vöran haben die Carabinieri zwei Personen wegen Nichteinhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften angezeigt. Der Vorfall ereignete sich, als ein Elektriker beim Montieren einer Antenne auf dem Dach eines Wohnhauses rund sechs Meter in die Tiefe stürzte und dabei mittelschwere Verletzungen erlitt.

Wie die Ermittlungen der Carabinieri aus Tirol ergaben, war der Arbeiter zum Zeitpunkt des Unfalls ohne die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung, insbesondere ohne Sicherungsgurt, tätig. Das ist ein Verstoß, der ihm nun selbst eine Anzeige einbringt.

Auch der Arbeitgeber des Verunfallten wurde angezeigt: Laut den Ermittlern hatte der Unternehmer es unterlassen, die Verwendung der vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung einzufordern. Diese Pflichtverletzung stellt einen klaren Verstoß gegen die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen dar. Dem Mann drohen nun eine Freiheitsstrafe von zwei bis vier Monaten oder eine Geldstrafe zwischen 1.500 und 6.000 Euro.

Die Carabinieri Meran kündigten an, ihre Kontrollen auf Baustellen im Burggrafenamt in den kommenden Tagen zu intensivieren. Damit sollen Verstöße gegen die Arbeitssicherheitsvorschriften unterbunden und geahndet werden.