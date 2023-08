Meraner entwickelt App gegen Staus und hohe Kosten im Verkehr

Bozen – Wer mit dem Auto unterwegs ist, steht täglich vor einem doppelten Problem: starker Verkehr und hohe Kosten. Wenn wir jedoch im Stau stehen, stellen wir oft fest, dass in den meisten Autos nur der Fahrer sitzt. Die von Sergio Fedele aus Meran entwickelte App LightRide zielt daher darauf ab, Personen, die zur gleichen Zeit in dieselbe Richtung fahren, effizient zu organisieren, so dass mindestens zwei Personen pro Auto fahren können. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) macht auf die App aufmerksam.

LightRide wurde bereits in der Emilia Romagna getestet und zielt darauf ab, den Straßenverkehr und die Luftverschmutzung zu reduzieren, aber auch die Fahrtkosten zu verringern und den Bedarf an einem eigenen Auto zu verringern.

Die größte Befürchtung derjenigen, die um eine Mitfahrgelegenheit bitten, ist, dass der Fahrer, der die Mitfahrgelegenheit versprochen hat, im letzten Moment nicht auftaucht – und sei es nur aufgrund eines banalen Zwischenfalls. Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet die LightRide-App die Möglichkeit, eine “dringende Anfrage für eine Mitfahrgelegenheit” zu stellen, die eine Benachrichtigung an andere Fahrer auslöst; diese können dann einspringen und dem Fahrgast in Not helfen können, wenn sie die gewünschte Strecke fahren.

Die Fahrer können hingegen eine “wiederkehrende Anzeige” aufgeben, die automatisch eine Fahrt nur an bestimmten Wochentagen oder z.B. nur auf der Hinfahrt anbietet; sie können auch nur auf einzelne Anzeigen oder nur auf dringende Anzeigen antworten, die eine höhere Kostenerstattung durch den Fahrgast haben.

Um sich bei LightRide anzumelden, ist es notwendig, eine Einladung von einer Person zu erhalten, die bereits Nutzer des Dienstes ist, oder zum Beispiel von Ihrem Arbeitgeber, der eine Konvention mit LightRide hat.

Die VZS hält die kostenlose LightRide-App für eine überzeugende Lösung; durch Scannen des nachstehenden QR-Codes kann man sich mit der Einladung der VZS registrieren und bis Ende des Jahres auch von dem kostenlosen Premium-Abonnement profitieren, das es erlaubt, dringende Ankündigungen zu schalten. Diese Aktion ist bis zum 15. September gültig.

Weitere Informationen gibt es hier!