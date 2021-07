Meraner im Urlaub um 3.000 Euro erleichtert

Sardinien/Meran – Eine unliebsame Erfahrung musste ein 34-jähriger Sarde, der seit 16 Jahren in Meran wohnhaft ist, kürzlich auf seiner Heimatinsel an der Costa Smeralda erleben.

In seiner Unterkunft in einer Residence ist offenbar eine unbekannte Person eingedrungen, während er am Strand war, und hat aus seinem Koffer eine Schachtel mit 3.000 Euro in bar entwendet – sein Urlaubsgeld.

Die leere Schachtel wurde später auf dem Gelände der Residence gefunden. Laut der Tageszeitung Alto Adige hat der 34-Jährige den Vorfall beim Direktor der Beherbergungsstruktur gemeldet und bei den Carabinieri angezeigt. Einbruchsspuren an der Zimmertür soll es keine gegeben haben.

Für den in Meran wohnhaften Mann war der Urlaub jedenfalls gelaufen. Er hat sich wieder auf den Heimweg begeben.