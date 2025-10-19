Meraner Stadtpolizei stoppt zwei Dealer

Von: mk

Meran – Die Stadtpolizei von Meran hat im Rahmen zweier unterschiedlicher Einsätze zwei mutmaßliche Drogendealer angezeigt.

Der erste Vorfall hat sich am 5. Oktober gegen 11.00 Uhr vormittags am Park in der Nähe des Zugbahnhofs ereignet.

Dank Videoüberwachung identifizierte die Einsatzzentrale eine verdächtige Person, die offenbar mit Drogen handelte. Umgehend wurde eine Patrouille zum Einsatzort geschickt.

Die Beamten hielten einen 46-jährigen nigerianischen Staatsbürger auf und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie einen Brocken Haschisch mit einem Gewicht von etwa 25 Gramm, der umgehend beschlagnahmt wurde.

Nur zehn Tage kam es um 21.00 Uhr es zu einem weiteren Vorfall. Eine Streife der Stadtpolizei bemerkte im Rahmen einer Routinekontrolle eine Gruppe von drei Personen, die sich ebenfalls im Bahnhofspark aufhielten.

Als die Beamten sich näherten, versuchte einer der Anwesenden, ein 30-jähriger Mann aus Gambia, sich zweier Haschischklumpen mit einem Gesamtgewicht von rund 33 Gramm zu entledigen und warf die Drogen unter das Dienstfahrzeug der Stadtpolizei. Der Versuch, das Haschisch zu verbergen, scheiterte jedoch.

Die zwei Männer wurden zum Kommando der Stadtpolizei gebracht und wurden wegen Drogenhandels angezeigt.